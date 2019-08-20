Верховный суд отклонил жалобу на застройку «Барса на Есенина»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Верховный суд отклонил жалобу на застройку «
Напомним, рязанец пытался добиться, чтобы постановление администрации «Об утверждении документации „Проект планировки территории в районе улиц Электрозаводская, Урицкого, Есенина, Грибоедова, Лермонтова в Советском районе города Рязани“» признали недействительным, а мэрия провела повторные публичные слушания. Мужчина считает, что в первый раз процедура была нарушена.
В результате Верховный суд отказал рязанцу. Его жалобу на
«Судом установлено, что права истца на участие в публичных слушаниях и на публичное обсуждение проекта планировки территорий реализовано в полной мере, оспариваемый проект планировки территории принят компетентным органом в пределах полномочий с соблюдением требований законодательства к порядку принятия и введения его в действие и соответствует положениям Генерального плана Рязани и Правилам землепользования и застройки в Рязани», — говорится в релизе.
Напомним, на обсуждении горожане
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