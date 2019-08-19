Опубликовано видео первых минут после смертельного ДТП на Солотчинском мосту

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Появилось видео, снятое в первые минуты после смертельного ДТП на Солотчинском мосту. Ролик опубликован «ВКонтакте».
Днем в субботу, 17 августа, на мосту
С места аварии появились
Вечером
В полиции
После произошедшего водителей
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.