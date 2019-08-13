Прокуратура нашла нарушения на турлатовской свалке

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Природоохранная прокуратура нашла нарушения на свалке, которая расположена на территории бывшего завода «Химволокно» в районе Турлатово. Об этом RZN.info сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос.
В конце июля природоохранная прокуратура проверила сооружения, именуемые в народе «турлатовской свалкой»: шламонакопитель №1 и №2 и комплекс из семи бетонных карт (отстойник-нейтрализатор).
«На территории шламонакопителя №1 расположены навалом твердые коммунальные отходы IV класса опасности, отходы производства III класса опасности. Накопление отходов незаконно производится ООО „Экошлак“. В нарушение требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, хранящиеся в шламонакопителе №1 отходы не защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров. На момент проведения проверки допущено их возгорание», — отметили в сообщении.
При этом в ведомстве сообщили, что результаты лабораторных исследований воды и атмосферного воздуха не показали негативного воздействия от свалки.
«По результатам проведенной минприроды Рязанской области проверки качества воды в реке Листвянка, негативного влияния сооружений на состояние водного объекта нет. Результаты проведенных специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области“ на границе жилой застройки лабораторных исследований свидетельствуют об отсутствии загрязнения атмосферного воздуха», — добавили в сообщении.
Межрайонная природоохранная прокуратура возбудила в отношении виновного лица административное дело по части 1, статье 6.35 КоАП РФ (Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления). Также в адрес руководителя ООО «Экошлак» внесено представление об устранении нарушений.
Кроме того, из отстойника отобрали образцы проб, после лабораторных исследования которых прокуратура даст оценку действиям лиц, эксплуатирующих сооружение.
Пожар
После произошедшего экологическая лаборатория
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖитель Александро-Невского района чуть не убил женщину табуреткой
|
cледующая новость →На «Дикой утке» обнаружили шесть видов птиц из Красной книги Рязанской области
Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?