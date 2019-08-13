Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:08, 13 августа 2019 138
 0    0

Прокуратура нашла нарушения на турлатовской свалке

Прокуратура нашла нарушения на турлатовской свалке

Природоохранная прокуратура нашла нарушения на свалке, которая расположена на территории бывшего завода «Химволокно» в районе Турлатово. Об этом RZN.info сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос.

В конце июля природоохранная прокуратура проверила сооружения, именуемые в народе «турлатовской свалкой»: шламонакопитель №1 и №2 и комплекс из семи бетонных карт (отстойник-нейтрализатор).

«На территории шламонакопителя №1 расположены навалом твердые коммунальные отходы IV класса опасности, отходы производства III класса опасности. Накопление отходов незаконно производится ООО „Экошлак“. В нарушение требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, хранящиеся в шламонакопителе №1 отходы не защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров. На момент проведения проверки допущено их возгорание», — отметили в сообщении.

При этом в ведомстве сообщили, что результаты лабораторных исследований воды и атмосферного воздуха не показали негативного воздействия от свалки.

«По результатам проведенной минприроды Рязанской области проверки качества воды в реке Листвянка, негативного влияния сооружений на состояние водного объекта нет. Результаты проведенных специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области“ на границе жилой застройки лабораторных исследований свидетельствуют об отсутствии загрязнения атмосферного воздуха», — добавили в сообщении.

Межрайонная природоохранная прокуратура возбудила в отношении виновного лица административное дело по части 1, статье 6.35 КоАП РФ (Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления). Также в адрес руководителя ООО «Экошлак» внесено представление об устранении нарушений.

Кроме того, из отстойника отобрали образцы проб, после лабораторных исследования которых прокуратура даст оценку действиям лиц, эксплуатирующих сооружение.

Пожар начался еще вечером в понедельник, 12 августа. Дым от возгорания распространился по всему городу и рязанцы пожаловались на запах гари.

После произошедшего экологическая лаборатория провела замер атмосферного воздуха.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 33 691
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 16 783
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
9:24, 7 августа 2019 16 059
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 15 990
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 811
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум