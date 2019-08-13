Прокуратура нашла нарушения на турлатовской свалке

Природоохранная прокуратура нашла нарушения на свалке, которая расположена на территории бывшего завода «Химволокно» в районе Турлатово. Об этом RZN.info сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос.

В конце июля природоохранная прокуратура проверила сооружения, именуемые в народе «турлатовской свалкой»: шламонакопитель №1 и №2 и комплекс из семи бетонных карт (отстойник-нейтрализатор).

«На территории шламонакопителя №1 расположены навалом твердые коммунальные отходы IV класса опасности, отходы производства III класса опасности. Накопление отходов незаконно производится ООО „Экошлак“. В нарушение требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, хранящиеся в шламонакопителе №1 отходы не защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров. На момент проведения проверки допущено их возгорание», — отметили в сообщении.

При этом в ведомстве сообщили, что результаты лабораторных исследований воды и атмосферного воздуха не показали негативного воздействия от свалки.

«По результатам проведенной минприроды Рязанской области проверки качества воды в реке Листвянка, негативного влияния сооружений на состояние водного объекта нет. Результаты проведенных специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области“ на границе жилой застройки лабораторных исследований свидетельствуют об отсутствии загрязнения атмосферного воздуха», — добавили в сообщении.

Межрайонная природоохранная прокуратура возбудила в отношении виновного лица административное дело по части 1, статье 6.35 КоАП РФ (Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления). Также в адрес руководителя ООО «Экошлак» внесено представление об устранении нарушений.

Кроме того, из отстойника отобрали образцы проб, после лабораторных исследования которых прокуратура даст оценку действиям лиц, эксплуатирующих сооружение.

Пожар начался еще вечером в понедельник, 12 августа. Дым от возгорания распространился по всему городу и рязанцы пожаловались на запах гари.