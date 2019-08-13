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17:01, 13 августа 2019 197
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На «Дикой утке» обнаружили шесть видов птиц из Красной книги Рязанской области

На «Дикой утке» обнаружили шесть видов птиц из Красной книги Рязанской области

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

На «Дикой утке» обнаружили шесть видов птиц из Красной книги Рязанской области. Об этом во вторник, 13 августа, на судебном заседании сообщил старший помощник рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшатская.

В качестве доказательств сторона истца привела двадцатилетние исследования Рязани ученых-орнитологов Иванова и Барановского.

На водоеме обнаружили следующие виды птиц: турухтан, ремез обыкновенный, малая выпь, травник, сизая чайка, обыкновенный зимородок. Прокурор отметила, что «Дикую утку» стоит сохранить и не засыпать как место обитания особо охраняемых животных.

В свою очередь адвокат владельца участка представил письмо от ученых Окского биосферного заповедника, в котором говорится, что на водоеме зафиксировали единичные виды птиц из Красной книги, а не регулярные гнездования. «Чтобы это выяснить, потребуется дополнительное исследование», — говорится в ответе.

Председатель рязанского отделения Союза охраны птиц Евгений Горюнов также подтвердил, что на водоеме обитают редкие виды птиц.

В ходе заседания прокуратура решила уточнить иск и потребовала дополнить требования «запретом работ по изменению существующего ландшафта». Суд его удовлетворил.

Ранее водоем включили в государственный реестр.

Напомним, на владельца участка с «Дикой уткой» подал в суд природоохранный прокурор. Он требует прекратить засыпать участок до разработки проекта мелиорации земель, запретить складировать отходы и изменять границы дна и берегов до получения решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту. Путин пообещал изучить ситуацию. Однако озеро за Северным обходом продолжили засыпать землей.


© RZN.info

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