Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:46, 1 августа 2019 182
 0    0

По Московскому шоссе восстановили движение

По Московскому шоссе восстановили движение

По Московскому шоссе восстановили движение транспорта. Утром 1 августа дорогу перекрывали из-за эвакуации автовокзала «Центральный».

На месте работают силовики. Доступ в сам вокзал пока не открыли, пассажиры не могут уехать.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
Рязанцам рассказали, как сэкономить на транспорте

Рязанцам рассказали, как сэкономить на транспорте

Сотрудники сервиса такси «Максим» отвечают на популярные вопросы жителей города и помогают заказать автомобиль с максимальной выгодой.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 18 257
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 589
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
22:09, 25 июля 2019 13 155
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
11:14, 25 июля 2019 11 535
В Рязани новая лыжероллерная трасса оказалась опасной для спортсменов 3
19:22, 22 июля 2019 11 299
В Рязани камеры появятся еще на 13 улицах. Список 4
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум