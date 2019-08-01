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11:06, 1 августа 2019 2 562
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Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение

Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение

Утром в четверг, 1 августа, из-за заминированного автовокзала «Центральный» по Московскому шоссе перекрыли движение.

Проезд запрещают от улицы Западной до Мервинской. При этом по полосе от площади Победы в сторону Таможни движение разрешено. Также водителей припаркованных около вокзала машин и автобусов попросили перегнать их к ТЦ «Премьер».

Напомним, пассажиров и сотрудников автовокзала эвакуировали из-за сообщении о заминировании.


Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

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