Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение

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Утром в четверг, 1 августа, из-за заминированного автовокзала «Центральный» по Московскому шоссе перекрыли движение.
Проезд запрещают от улицы Западной до Мервинской. При этом по полосе от площади Победы в сторону Таможни движение разрешено. Также водителей припаркованных около вокзала машин и автобусов попросили перегнать их к ТЦ «Премьер».
Напомним, пассажиров и сотрудников автовокзала
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