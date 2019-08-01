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12:47, 1 августа 2019 1 536
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ФСБ объяснила причину эвакуации вокзала и перекрытия Московского шоссе

ФСБ объяснила причину эвакуации вокзала и перекрытия Московского шоссе

В пресс-центре регионального УФСБ объяснили причину эвакуации «Центрального» автовокзала и перекрытия Московского шоссе.

В четверг, 1 августа, в Рязани прошли масштабные антитеррористические учения силовиков. «Оснований для беспокойства местного населения не имеется», — отметили в пресс-центре.

Напомним, около 10:30 с вокзала вывели пассажиров и персонал, водителей автобусов и машин попросили припарковаться подальше. После этого движение по шоссе перекрыли, но позже восстановили.


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