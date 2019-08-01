ФСБ объяснила причину эвакуации вокзала и перекрытия Московского шоссе

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В пресс-центре регионального УФСБ объяснили причину эвакуации «Центрального» автовокзала и перекрытия Московского шоссе.
В четверг, 1 августа, в Рязани прошли масштабные антитеррористические учения силовиков. «Оснований для беспокойства местного населения не имеется», — отметили в пресс-центре.
Напомним, около 10:30 с вокзала
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.