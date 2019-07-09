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11:15, 9 июля 2019 535
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Водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Ситниковской, арестовали

Водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Ситниковской, арестовали

Водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Ситниковской, арестовали на десять суток, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека).

Напомним, авария произошла около 19:05 вблизи дома №69А. По предварительной информации рязанец, которого ранее лишили прав на автомобиле Lexus GS450H, столкнулся с автомобилем Datsun под управлением 36-летнего рязанца.

Lexus выехал на «встречку», где столкнулся с Kia Rio под управлением 36-летней рязанки.

Женщина скончалась на месте ДТП. Травмы получили водитель Lexus, его 31-летний пассажир, а также 23-летняя и шестилетняя пассажирки автомобиля Kia Rio.

Позже появилось видео с места аварии.

В минздраве рассказали о состоянии пострадавшей шестилетней девочки.


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