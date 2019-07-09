Водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Ситниковской, арестовали

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Водителя, устроившего смертельное
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека).
Напомним,
Lexus выехал на «встречку», где столкнулся с Kia Rio под управлением 36-летней рязанки.
Женщина
Позже появилось
В минздраве
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСуд запретил гей-парад в Гусь-Хрустальном
|
cледующая новость →Ремонт улицы Грибоедова в очередной раз продлили. Схема движения транспорта
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.