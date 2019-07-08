В ДТП на улице Ситниковской погибла женщина и пострадала шестилетняя девочка. Подробности

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Фото: УМВД по Рязанской области
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Авария
Женщина скончалась на месте ДТП. Травмы получили водитель Lexus, его 31-летний пассажир, а также 23-летняя и шестилетняя пассажирки автомобиля Kia Rio.
Пострадавшим оказали медпомощь.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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