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10:33, 9 июля 2019 165
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В рязанском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии с микроавтобусом

В рязанском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии с микроавтобусом

Фото: Pixabay.com

В рязанском минздраве RZN.info рассказали о состоянии пострадавших в аварии на трассе М-5. В ведомстве уточнили, что 38-летнего водителя микроавтобуса с тяжелыми травмами госпитализировали в ОКБ. Туда же доставили трех его пассажиров: 60-летнюю женщину в тяжелом состоянии, 28-летнюю и 51-летнюю женщин, а также 20-летнего юношу — в состоянии средней степени тяжести.

В ОДКБ в состоянии средней степени тяжести попал 15-летний подросток в ОДКБ.

В аварии погиб 11-летний ребенок. Предположительно, это сын водителя.

Напомним, во вторник, 9 июля, примерно в 3:00 на 190 километре трассы «М5-Урал» микроавтобус Opel столкнулся с грузовиком Scania.


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