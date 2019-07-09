В рязанском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии с микроавтобусом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В рязанском минздраве RZN.info рассказали о состоянии пострадавших в аварии на трассе М-5. В ведомстве уточнили, что 38-летнего водителя микроавтобуса с тяжелыми травмами госпитализировали в ОКБ. Туда же доставили трех его пассажиров: 60-летнюю женщину в тяжелом состоянии, 28-летнюю и 51-летнюю женщин, а также 20-летнего юношу — в состоянии средней степени тяжести.
В ОДКБ в состоянии средней степени тяжести попал 15-летний подросток в ОДКБ.
В аварии
Напомним, во вторник, 9 июля, примерно в 3:00 на 190 километре трассы «М5-Урал» микроавтобус Opel
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЧисло жертв аварии с микроавтобусом на трассе М-5 увеличилось — минздрав
|
cледующая новость →Кораблинец предстанет перед судом за убийство из ревности
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.