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Во вторник, 9 июля, в Рязани столкнулись микроавтобус и грузовик. Есть пострадавшие,
Авария произошла в 3:13 на 191 километре трассы М-5. На место выезжали пятеро спасателей и трое пожарных.
Подробности уточняются.
Позже в полиции уточнили, что в ДТП погиб ребенок. Травмы
Фото рязанского ГУ МЧС
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