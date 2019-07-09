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8:03, 9 июля 2019 1 131
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В Рязани столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

В Рязани столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

Во вторник, 9 июля, в Рязани столкнулись микроавтобус и грузовик. Есть пострадавшие, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Авария произошла в 3:13 на 191 километре трассы М-5. На место выезжали пятеро спасателей и трое пожарных.

Подробности уточняются.

Позже в полиции уточнили, что в ДТП погиб ребенок. Травмы получили шесть человек.

Фото рязанского ГУ МЧС


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