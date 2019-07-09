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Фото: Pixabay.com
Число жертв аварии с микроавтобусом на трассе М-5 в Рязани увеличилось. Об этом RZN.info сообщили в рязанском минздраве.
Медики не смогли спасти 60-летнюю женщину. В ведомстве отметили, что ее госпитализировали в ОКБ в тяжелом состоянии.
В аварии также погиб 11-летний мальчик. Пять человек получили травмы.
Ранее в минздраве рассказывали о
Напомним, во вторник, 9 июля, примерно в 3:00 на 190 километре трассы «М5-Урал» микроавтобус Opel
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