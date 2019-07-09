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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В аварии с микроавтобусом и грузовиком в Рязани погиб ребенок. Об этом
ДТП произошло во вторник, 9 июля, примерно в 3:00 на 190 километре трассы «М5-Урал». Микроавтобус Opel
Возраст погибшего ребенка не уточняется.
На месте работают полицейские.
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