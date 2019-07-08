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11:15, 8 июля 2019 187
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С главным рязанским федеральным инспектором простятся во вторник

С главным рязанским федеральным инспектором простятся во вторник

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

С главным рязанским федеральным инспектором Сергеем Яковлевым простятся во вторник, 9 июля. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Церемонию прощания организуют в Доме общественных организаций с 11:00 до 12:00.

Яковлева похоронят на Скорбященском кладбище в 12:30.

Напомним, тело инспектора нашли в субботу, 6 июля, в подвале дома на улице Щедрина. Его смерть наступила между 16:00 и 17:00.

Ранее в СМИ появилась информация, что 54-летний Яковлев покончил с собой. Данные подтвердил источник во властных структурах региона.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).

Сергея Яковлева назначили на должность главного федерального инспектора по Рязанской области в 2017 году.


© RZN.info

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