С главным рязанским федеральным инспектором простятся во вторник

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
С главным рязанским федеральным инспектором Сергеем Яковлевым простятся во вторник, 9 июля. Об этом
Церемонию прощания организуют в Доме общественных организаций с 11:00 до 12:00.
Яковлева похоронят на Скорбященском кладбище в 12:30.
Напомним, тело инспектора нашли в субботу, 6 июля, в подвале дома на улице Щедрина. Его смерть наступила между 16:00 и 17:00.
Ранее в СМИ появилась информация, что 54-летний Яковлев
Следователи
Сергея Яковлева назначили на должность главного федерального инспектора по Рязанской области в 2017 году.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТамбовчанка отдала мошеннице 12 тысяч и золотые украшения за «снятие порчи»
|
cледующая новость →В Кирсанове столкнулись два подростка на мотоциклах
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.