Рязанский минздрав проверит массовое увольнение врачей из областной детской больницы

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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
После массового увольнения сотрудников хирургического отделения рязанской ОДКБ имени Дмитриевой создали комиссию, которая проверит «обстоятельства произошедшего». Об этом RZN.info сообщили в региональном минздраве.
В состав комиссии вошли главные внештатные специалисты ведомства и представители министерства. По результатам проверки примут соответствующее решение.
Напомним, рязанские врачи
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.