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13:44, 31 июля 2019 630
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Рязанский минздрав проверит массовое увольнение врачей из областной детской больницы

Рязанский минздрав проверит массовое увольнение врачей из областной детской больницы

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

После массового увольнения сотрудников хирургического отделения рязанской ОДКБ имени Дмитриевой создали комиссию, которая проверит «обстоятельства произошедшего». Об этом RZN.info сообщили в региональном минздраве.

В состав комиссии вошли главные внештатные специалисты ведомства и представители министерства. По результатам проверки примут соответствующее решение.

Напомним, рязанские врачи начали массово увольняться «из-за некомпетентности завотделением Романа Попова».


© RZN.info

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