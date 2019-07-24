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15:17, 24 июля 2019 120
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Кинорежиссер Александр Гурьянов представит на «Подбелке-2019» новый музыкальный проект

Кинорежиссер Александр Гурьянов представит на «Подбелке-2019» новый музыкальный проект

Московский кинорежиссер Александр «АлеФ» Гурьянов представит на фестивале «Подбелка» свой новый музыкальный проект «Прибытие поезда». Как рассказал журналисту RZN.info сам режиссер, «"Прибытие поезда» создали кинематографисты Москвы в 2018 году, вероятно руководствуясь известной формулой того, что «любое искусство стремится стать музыкой»".

Основу коллектива составляют Александр «АлеФ» Гурьянов (автор и исполнитель песен на киностранном языке) и Александр Кушнев (перкуссия и не только). В Рязани «Прибытие поезда» появится как трио.

«Прибытие поезда» стало первым музыкальным проектом Александра Гурьянова, собранным после сургутской группы «Арт-И-Шок», прекратившей музыкальную деятельность в 1994 году.

Стоит также отметить, что на фестиваль «Подбелка» музыканты привезут альбом «За язык», над которым работали Максим Ляшко, Александр Гурьянов, а также поэт-полиглот Вилли Мельников. Идея совместной работы появилась как раз в Рязани, и здесь же авторы отыграли несколько концертов. Диск вышел в июле этого года, и его можно будет приобрести на фестивале.

Александр «АлеФ» Гурьянов известен и как автор песен, и как кинорежиссер-документалист. В его киноработах периодически появляются известные рок-музыканты: Сергей Калугин (фильм «Секрет лака Страдивари»), Юрий Шевчук («Свобода по-русски»), Сергей «Силя» Селюнин («Аэропорт»). Одно слово может предстать сразу в нескольких значениях, из-за чего песни превращаются в лабиринт смыслов, где каждый находит свое сокровище.

Напомним, фестиваль «Подбелка-2019» пройдет 2 августа, в пятницу. Фестиваль традиционно открывает череду праздников в честь Дня рождения Рязани. Организаторы фестиваля — рязанский городской сайт RZN.info и администрация Рязани.

На данный момент обнародованы имена двух хедлайнеров фестиваля, ими стали группа «Умка и Новый состав» и победитель «Подбелки-2018» арт-группа John Lemon. При этом каждый рязанец или гость города может продемонстрировать свои таланты публике — на фестивале традиционно открыта сцена «свободный микрофон».

В ближайшее время опубликуют имена групп, победивших в отборе на участие в фестивале.


© RZN.info

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