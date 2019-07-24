Кинорежиссер Александр Гурьянов представит на «Подбелке-2019» новый музыкальный проект

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Московский кинорежиссер Александр «АлеФ» Гурьянов представит на фестивале «Подбелка» свой новый музыкальный проект «Прибытие поезда». Как рассказал журналисту RZN.info сам режиссер, «"Прибытие поезда» создали кинематографисты Москвы в 2018 году, вероятно руководствуясь известной формулой того, что «любое искусство стремится стать музыкой»".
Основу коллектива составляют Александр «АлеФ» Гурьянов (автор и исполнитель песен на киностранном языке) и Александр Кушнев (перкуссия и не только). В Рязани «Прибытие поезда» появится как трио.
«Прибытие поезда» стало первым музыкальным проектом Александра Гурьянова, собранным после сургутской группы «Арт-И-Шок», прекратившей музыкальную деятельность в 1994 году.
Стоит также отметить, что на фестиваль «Подбелка» музыканты привезут альбом «
Александр «АлеФ» Гурьянов известен и как автор песен, и как кинорежиссер-документалист. В его киноработах периодически появляются известные рок-музыканты: Сергей Калугин (фильм «Секрет лака Страдивари»), Юрий Шевчук («Свобода по-русски»), Сергей «Силя» Селюнин («Аэропорт»). Одно слово может предстать сразу в нескольких значениях, из-за чего песни превращаются в лабиринт смыслов, где каждый находит свое сокровище.
Напомним, фестиваль «Подбелка-2019» пройдет 2 августа, в пятницу. Фестиваль традиционно открывает череду праздников в честь Дня рождения Рязани. Организаторы фестиваля — рязанский городской сайт RZN.info и администрация Рязани.
На данный момент обнародованы имена двух хедлайнеров фестиваля, ими стали
В ближайшее время опубликуют имена групп, победивших в отборе на участие в фестивале.
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