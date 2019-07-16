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12:05, 16 июля 2019 228
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Хедлайнер фестиваля «Подбелка» снимет фильм и устроит флешмоб

Хедлайнер фестиваля «Подбелка» снимет фильм и устроит флешмоб

Хедлайнером фестиваля «Подбелка-2019» станет победитель прошлого года — арт-группа John Lemon. Во время выступления музыканты снимут фильм и устроят флешмоб. Об этом RZN.info рассказал барабанщик John Lemon Виктор Гришин.

На фестивале 2 августа музыканты выступят на главной сцене и исполнят каверы на песни Kasabian, Billy Idol, Deep Purple, The Heavy. Во время выступления они планируют снять мини-фильм с участием зрителей. Поучаствовать сможет любой желающий.

«Также мы планируем провести флешмоб: во время исполнения песни „Fire“ раздадим зрителям бенгальские огни, если, конечно, погода не подведет», — рассказал Виктор Гришин. «Ну, и сама наша программа — это такой небольшой эксклюзив — все-таки, нечасто на Подбелке хедлайнеры играют исключительно рок-музыку», — добавил музыкант.

На главной сцене John Lemon исполнит:

  • Hush (Deep Purple vers.);
  • Somebody to Love (Jefferson Airplane);
  • I’ll be there for You (The Remrandts);
  • Ain’t no Mountain High Enough (Marvin Gaye);
  • What Makes a Good Man (The Heavy);
  • Sacrilege (Yeah Yeah Yeahs);
  • I’m a Believer (Smash Mouth vers.);
  • Rebel Yell (Billy Idol); Fire (Kasabian).

Напомним, в Рязани продолжается прием заявок на участие в фестивале «Подбелка». Результаты отбора станут известны 22 июля.


© RZN.info

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