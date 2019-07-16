Хедлайнер фестиваля «Подбелка» снимет фильм и устроит флешмоб

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Хедлайнером фестиваля «Подбелка-2019» станет победитель прошлого года — арт-группа John Lemon. Во время выступления музыканты снимут фильм и устроят флешмоб. Об этом RZN.info рассказал барабанщик John Lemon Виктор Гришин.
На фестивале 2 августа музыканты выступят на главной сцене и исполнят каверы на песни Kasabian, Billy Idol, Deep Purple, The Heavy. Во время выступления они планируют снять мини-фильм с участием зрителей. Поучаствовать сможет любой желающий.
«Также мы планируем провести флешмоб: во время исполнения песни „Fire“ раздадим зрителям бенгальские огни, если, конечно, погода не подведет», — рассказал Виктор Гришин. «Ну, и сама наша программа — это такой небольшой эксклюзив — все-таки, нечасто на Подбелке хедлайнеры играют исключительно рок-музыку», — добавил музыкант.
На главной сцене John Lemon исполнит:
Напомним, в Рязани
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