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17:14, 22 июля 2019 866
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Стал известен еще один хедлайнер «Подбелки-2019»

Стал известен еще один хедлайнер «Подбелки-2019»

Еще одним хедлайнером фестиваля «Подбелка-2019» станет группа «Умка и Новый состав». Группа выступала в Рязани еще 20 лет назад, тогда она называлась «Броневичок» (впоследствии «Броневик»).

Солистка группы — Анна Герасимова (Умка) — филолог, переводчик, автор стихов и песен.

С 80-х годов многие песни Умки («Автостопный блюз», «Стеклянная рыбка», «Дети цветов») стали популярны в кругах советских хиппи.

С середины 90-х Умка выступала с группой «Броневичок» и записала более двадцати альбомов. С 2015 года после смены ритм-секции группа стала называться «Новый состав».

«На фестивале „Подбелка“ Умка с „Новым составом“ представит электрическую программу — настоящий рок-н-ролл, мощный, но умный, с доброкачественной музыкальной составляющей и правильными текстами», — рассказали участники коллектива.

Напомним, также хедлайнером фестиваля «Подбелка-2019» станет победитель прошлого года — арт-группа John Lemon.

Также рязанцы смогут выступить на свободном микрофоне «Подбелки-2019».

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2019» пройдет 2 августа на улице Почтовой. Регистрация музыкантов завершается 22 июля.


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