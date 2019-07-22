Стал известен еще один хедлайнер «Подбелки-2019»

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Еще одним хедлайнером фестиваля «Подбелка-2019» станет группа «Умка и Новый состав». Группа выступала в Рязани еще 20 лет назад, тогда она называлась «Броневичок» (впоследствии «Броневик»).
Солистка группы — Анна Герасимова (Умка) — филолог, переводчик, автор стихов и песен.
С 80-х годов многие песни Умки («Автостопный блюз», «Стеклянная рыбка», «Дети цветов») стали популярны в кругах советских хиппи.
С середины 90-х Умка выступала с группой «Броневичок» и записала более двадцати альбомов. С 2015 года после смены ритм-секции группа стала называться «Новый состав».
«На фестивале „Подбелка“ Умка с „Новым составом“ представит электрическую программу — настоящий рок-н-ролл, мощный, но умный, с доброкачественной музыкальной составляющей и правильными текстами», — рассказали участники коллектива.
Напомним, также хедлайнером фестиваля «Подбелка-2019»
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Фестиваль уличных музыкантов «
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