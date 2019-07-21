От бомжей до рэперов. Рязанцы смогут выступить на свободном микрофоне «Подбелки-2019»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанцы смогут выступить на свободном микрофоне «Подбелки-2019». Ведущим площадки вновь станет Игорь «Тапыч» Потапов.
Он напомнил, что все желающие смогут записаться на выступление прямо на фестивале и «продемонстрировать свои таланты» в порядке живой очереди.
«Свободный микрофон» будет работать во время всего фестиваля.
«Здесь можно увидеть самые неожиданные выступления: авторские стихи, песни или классику в неожиданном прочтении. Площадку посещают и молодежь, и пенсионеры, иногда даже бомжи», — отметил Потапов.
Напомним, фестиваль уличных музыкантов «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны
Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?