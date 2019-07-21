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18:44, 21 июля 2019 285
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От бомжей до рэперов. Рязанцы смогут выступить на свободном микрофоне «Подбелки-2019»

От бомжей до рэперов. Рязанцы смогут выступить на свободном микрофоне «Подбелки-2019»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцы смогут выступить на свободном микрофоне «Подбелки-2019». Ведущим площадки вновь станет Игорь «Тапыч» Потапов.

Он напомнил, что все желающие смогут записаться на выступление прямо на фестивале и «продемонстрировать свои таланты» в порядке живой очереди.

«Свободный микрофон» будет работать во время всего фестиваля.

«Здесь можно увидеть самые неожиданные выступления: авторские стихи, песни или классику в неожиданном прочтении. Площадку посещают и молодежь, и пенсионеры, иногда даже бомжи», — отметил Потапов.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2019» пройдет 2 августа на улице Почтовой. Регистрация музыкантов завершается 22 июля.


© RZN.info

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