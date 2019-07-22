В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с микроавтобусом на трассе М-5

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В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 9 июля, на трассе М-5. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП
33-летний житель Волгоградской области на Opel Vivar, ехавший со стороны Москвы в направлении Самары, столкнулся с автомобилем Scania. За рулем последнего был 46-летний рязанец.
В аварии погибли
Также пять человек
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.