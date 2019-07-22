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18:25, 22 июля 2019 271
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В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с микроавтобусом на трассе М-5

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с микроавтобусом на трассе М-5

В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 9 июля, на трассе М-5. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 2:55 на 190 километре М-5.

33-летний житель Волгоградской области на Opel Vivar, ехавший со стороны Москвы в направлении Самары, столкнулся с автомобилем Scania. За рулем последнего был 46-летний рязанец.

В аварии погибли 11-летний мальчик и 60-летняя женщина.

Также пять человек получили травмы. Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по телефону (4912) 29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.


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