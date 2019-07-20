В рязанском минтрансе прошли обыски

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В пятницу, 19 июля, прошли обыски в региональном минтрасе, а также в квартирах бывшего главы ведомства Андрея Савичева и экс-замминистра транспорта Данила Рубцова. Об этом сообщил портал «ВидСбоку».
Обыски прошли в рамках уголовного дела по расходам на
Ранее в Рязани
Отмечается, что обыски прошли также у ряда сотрудников минтранса и фирмы «АльянсДорСтрой».
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