В Рязани задержали директора фирмы, которая ремонтировала мост через Оку

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В Рязани задержали директора фирмы ООО «АльянсДорСтрой», которая ремонтировала мост через Оку. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Юрия Малофеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ.
Ранее сообщалось об
Напомним, ООО «АльянсДорСтрой» ремонтировал мост через Оку в 2018 году. После работ рязанцы жаловались на их качество.
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