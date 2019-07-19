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12:50, 19 июля 2019 1 877
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В офисе у проектировщиков ремонта Солотчинского моста прошли обыски

В офисе у проектировщиков ремонта Солотчинского моста прошли обыски

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В офисе у проектировщиков ремонта Солотчинского моста прошли обыски. В четверг, 18 июля, силовики изъяли документацию у компании ООО «Альянс Проект», сообщил ее директор Виталий Будкин.

По его словам в офисе на улице Маяковского действовали рязанская полиция и ОМОН, которые проверяли нарушения попадающие под статью 159 УК (Мошенничество).

«Наша компания занималась только созданием проектно-сметной документации, к проведению самих работ мы никакого отношения не имеем», — отметил Будкин.

Напомним, ремонт моста через Оку длился четыре месяца. После окончания работ рязанцы неоднократно жаловались на качество покрытия.


© RZN.info

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