Рязанский суд отказался досрочно выпустить из колонии организатора убийства Политковской

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В четверг, 11 июля, рязанский суд окончательно отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова, осужденного за причастность к убийству журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, передает
Консультант суда Анна Кремнева пояснила агентству, что теперь защита Павлюченкова может подать кассационную жалобу в президиум областного суда.
Ранее Московский районный суд Рязани
Напомним, в 2012 году Мосгорсуд
Он обвинялся в убийстве в составе группы и незаконном хранении оружия. Павлюченков признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. На основании его показаний пять фигурантов дела получили длительные сроки заключения.
Медики
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