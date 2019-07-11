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13:14, 11 июля 2019 77
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Рязанский суд отказался досрочно выпустить из колонии организатора убийства Политковской

Рязанский суд отказался досрочно выпустить из колонии организатора убийства Политковской

В четверг, 11 июля, рязанский суд окончательно отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова, осужденного за причастность к убийству журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, передает РИА Новости.

Консультант суда Анна Кремнева пояснила агентству, что теперь защита Павлюченкова может подать кассационную жалобу в президиум областного суда.

Ранее Московский районный суд Рязани отказал Павлюченкову в УДО. Защита обжаловала отказ.

Напомним, в 2012 году Мосгорсуд приговорил Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Его этапировали в рязанскую колонию строгого режима в ноябре 2014 года.

Он обвинялся в убийстве в составе группы и незаконном хранении оружия. Павлюченков признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. На основании его показаний пять фигурантов дела получили длительные сроки заключения.

Медики диагностировали у Павлюченкова серьезные заболевания, но ни одно из них не препятствует содержанию осужденного в местах лишения свободы.


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