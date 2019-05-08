Рязанский суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Московский районный суд Рязани отказал в условно-досрочном освобождении Дмитрию Павлюченкову, который отбывает наказание за
Приговор огласили в среду, 8 мая. Сторона защиты заявила, что намерена обжаловать его, а также потребовать служебную проверку по факту отсутствия документов по госзащите и изменения мнения ФСИН в отношении осужденного.
В зале суда присутствовали мать и жена Павлюченкова. Сам Дмитрий слушал оглашение приговора по видеосвязи из скопинской колонии, где он будет отбывать наказание до 22 августа 2022 года.
Напомним, в 2012 году Мосгорсуд
Медики
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