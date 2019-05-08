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14:03, 8 мая 2019 1 296
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Рязанский суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

Рязанский суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Московский районный суд Рязани отказал в условно-досрочном освобождении Дмитрию Павлюченкову, который отбывает наказание за организацию убийства журналистки и правозащитницы Анны Политковской.

Приговор огласили в среду, 8 мая. Сторона защиты заявила, что намерена обжаловать его, а также потребовать служебную проверку по факту отсутствия документов по госзащите и изменения мнения ФСИН в отношении осужденного.

В зале суда присутствовали мать и жена Павлюченкова. Сам Дмитрий слушал оглашение приговора по видеосвязи из скопинской колонии, где он будет отбывать наказание до 22 августа 2022 года.

Напомним, в 2012 году Мосгорсуд приговорил Дмитрия Павлюченкова к 11 годам заключения — его этапировали в рязанскую колонию строгого режима в ноябре 2014 года. Он обвинялся в убийстве в составе группы и незаконном хранении оружия и признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. На основании показаний Павлюченкова пять фигурантов дела получили длительные сроки заключения.

Медики диагностировали у Павлюченкова серьезные заболевания, но ни одно из них не препятствует содержанию осужденного в местах лишения свободы.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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