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14:41, 11 июля 2019 269
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Избитого в общежитии рязанского боксера выпишут домой из московской больницы

Избитого в общежитии рязанского боксера выпишут домой из московской больницы

Избитого в общежитии рязанского боксера Алексея Дудкина выпишут из московской больницы. В пятницу, 12 июля, его отправят домой в Ухоловский район. Об этом RZN.info сообщила мать пострадавшего.

По ее словам, состояние сына до сих пор тяжелое, однако подросток начал глотать пищу, двигать рукой и издавать звуки.

Ранее 16-летний юношу перевозили на реабилитацию в клинику Рошаля в Москву.

Напомним, 23 октября 16-летнего рязанца госпитализировали из общежития политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой в Областную детскую клиническую больницу после спарринга с соседом. Мальчик впал в кому. У него диагностировали телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело, позже в деле появился подозреваемый. Следователи предъявили ему обвинение.

Губернатор Николай Любимов взял ситуацию с пострадавшим 16-летним боксером под контроль.

Позже скончался отчим пострадавшего.


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