Избитого в общежитии рязанского боксера выпишут домой из московской больницы

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Избитого в общежитии рязанского боксера Алексея Дудкина выпишут из московской больницы. В пятницу, 12 июля, его отправят домой в Ухоловский район. Об этом RZN.info сообщила мать пострадавшего.
По ее словам, состояние сына до сих пор тяжелое, однако подросток начал глотать пищу, двигать рукой и издавать звуки.
Ранее 16-летний юношу
Напомним, 23 октября 16-летнего рязанца
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