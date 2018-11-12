Рязанский подросток впал в кому после тренировки по боксу. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 24 октября. Из общежития политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой в Областную детскую клиническую больницу госпитализировали 16-летнего рязанца.

После тренировки по боксу юноша пожаловался на головную боль, ему вызвали бригаду скорой помощи. По дороге в больницу он впал в кому.

По информации медицинского учреждения 8 ноября подросток вышел из комы.

«В настоящее время опасность для его жизни купирована, состояние тяжелое, медицинская помощь оказывается в полном объеме, на данный момент мальчик не транспортабелен», — говорится в сообщении.

Следователи проверят все возможные версии случившегося, в том числе условия проведения спортивных тренировок, действие (бездействие) руководства спортивной секции и студенческого общежития, а также других лиц.

«Устанавливаются другие возможные участники происшествия, будут проверены изложенные в опубликованной в социальных сетях информации сведения о том, что подросток пострадал от противоправных действий других учащихся, один из которых, по информации в социальных сетях, также был госпитализирован с травмой лица», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи проверят круг общения подростка, психологическую атмосфера в стенах учебного заведения, изучат вопросы организации досуга для ребят.

Помимо этого, следственными органами СК России проводится проверка в связи с тем, что информация о ЧП с несовершеннолетним своевременно не поступила в следственный комитет из органов внутренних дел. По результатам данной проверки также будет принято процессуальное решение.