Следователи предъявили обвинение подозреваемому в избиении рязанского студента

Подозреваемому в избиении студента рязанского политехнического колледжа Алексея Дудкина, впавшего в кому после произошедшего, предъявили обвинение. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Инцидент произошел вечером 23 октября. Пострадавший проводил спарринг с соседом из общежития, во время которого получил травму и потерял сознание.
Студенту, избившего подростка, предъявили обвинение в преступлении по части 1 статьи 111 УК РФ. Он частично признал вину, пояснив, что «не имел умысла на причинение тяжкого вреда здоровью».
Обвиняемый — студент третьего курса, который несколько лет занимается боксом.
После судмедэкспертизы установят, останутся ли действия нападавшего в квалификации умышленного причинения травм или расценят, как неосторожность.
Как отметили в пресс-службе СУ СКР, по делу осмотрели предполагаемые места происшествия, допросили более 100 свидетелей.
Также там сообщили, что в день произошедшего в больницу с травмой поступил еще один молодой человек, но его причастность к драке с пострадавшим не подтвердилась.
В данный момент Алексей Дудкин находится в больнице.
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