Следователи предъявили обвинение подозреваемому в избиении рязанского студента

Подозреваемому в избиении студента рязанского политехнического колледжа Алексея Дудкина, впавшего в кому после произошедшего, предъявили обвинение. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 23 октября. Пострадавший проводил спарринг с соседом из общежития, во время которого получил травму и потерял сознание.

Студенту, избившего подростка, предъявили обвинение в преступлении по части 1 статьи 111 УК РФ. Он частично признал вину, пояснив, что «не имел умысла на причинение тяжкого вреда здоровью».

Обвиняемый — студент третьего курса, который несколько лет занимается боксом.

После судмедэкспертизы установят, останутся ли действия нападавшего в квалификации умышленного причинения травм или расценят, как неосторожность.

Как отметили в пресс-службе СУ СКР, по делу осмотрели предполагаемые места происшествия, допросили более 100 свидетелей.

Также там сообщили, что в день произошедшего в больницу с травмой поступил еще один молодой человек, но его причастность к драке с пострадавшим не подтвердилась.

В данный момент Алексей Дудкин находится в больнице.

Как пишет « Российская газета », «в ближайшее время пройдет видеосвязь с московскими специалистами по состоянию здоровья пострадавшего». При необходимости его передадут на лечение в Москву.

Напомним, 16-летнего рязанца госпитализировали из общежития политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой в Областную детскую клиническую больницу. Мальчик впал в кому. У него диагностировали телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью. 8 ноября он вышел из комы.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК. В деле появился подозреваемый.

Губернатор Николай Любимов взял ситуацию с пострадавшим 16-летним боксером под контроль.