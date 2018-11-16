Следователи возбудили дело после госпитализации подростка, пострадавшего на тренировке

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ после госпитализации подростка, пострадавшего на тренировке. Об этом сообщил
Ранее
По уточненной следствием информации, 23 октября около 22:00 бригадой скорой помощи из студенческого общежития на улице Пугачева в Областную детскую клиническую больницу был госпитализирован учащийся рязанского педагогического колледжа.
У мальчика диагностировали телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.
«Установленные в ходе доследственной проверки обстоятельства послужили основанием для возбуждения уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.», — говорится в сообщении.
Следователи проверят все возможные версии травмирования юноши. Окончательная уголовно-правовая оценка установленным событиям будет дана по результатам расследования.