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12:34, 16 ноября 2018 1 511
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Следователи возбудили дело после госпитализации подростка, пострадавшего на тренировке

Следователи возбудили дело после госпитализации подростка, пострадавшего на тренировке

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ после госпитализации подростка, пострадавшего на тренировке. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР по Рязанской области.

Ранее сообщалось, что после тренировки по боксу 16-летний юноша пожаловался на головную боль, ему вызвали бригаду скорой помощи. По дороге в больницу он впал в кому. Спустя некоторое время он вышел из комы.

По уточненной следствием информации, 23 октября около 22:00 бригадой скорой помощи из студенческого общежития на улице Пугачева в Областную детскую клиническую больницу был госпитализирован учащийся рязанского педагогического колледжа.

У мальчика диагностировали телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.

«Установленные в ходе доследственной проверки обстоятельства послужили основанием для возбуждения уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.», — говорится в сообщении.

Следователи проверят все возможные версии травмирования юноши. Окончательная уголовно-правовая оценка установленным событиям будет дана по результатам расследования.


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