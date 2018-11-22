В деле с впавшим в кому рязанским боксером появился подозреваемый. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
«Потерпевший получил травмы по время спарринга в собственной комнате общежития. Поединок проходил с более опытным сверстником, который сейчас проходит подозреваемым», — отметили следователи.
Уголовное дело находится в активной фазе расследования, опрошено более 100 человек, назначена судебная экспертиза. Пока следователям не удалось опросить потерпевшего из-за состояния здоровья.
Напомним, инцидент произошел 23 октября. Из общежития политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой в Областную детскую клиническую больницу
Следователи
Губернатор Николай Любимов