Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:47, 22 ноября 2018 1 645
 0    0

В деле с впавшим в кому рязанским боксером появился подозреваемый

В деле с впавшим в кому рязанским боксером появился подозреваемый

Фото: Pixabay.com

В деле с впавшим в кому рязанским боксером появился подозреваемый. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

«Потерпевший получил травмы по время спарринга в собственной комнате общежития. Поединок проходил с более опытным сверстником, который сейчас проходит подозреваемым», — отметили следователи.

Уголовное дело находится в активной фазе расследования, опрошено более 100 человек, назначена судебная экспертиза. Пока следователям не удалось опросить потерпевшего из-за состояния здоровья.

Напомним, инцидент произошел 23 октября. Из общежития политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой в Областную детскую клиническую больницу госпитализировали 16-летнего рязанца. Мальчик впал в кому. У него диагностировали телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью. 8 ноября он вышел из комы.

Следователи возбудили уголовное дело пор части 1 статьи 111 УК.

Губернатор Николай Любимов взял ситуацию с пострадавшим 16-летним боксером под контроль.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:50, 22 ноября 2018
Рыбновец признался в краже после проверки на полиграфе
11:47, 22 ноября 2018
В деле с впавшим в кому рязанским боксером появился подозреваемый
10:44, 22 ноября 2018
При столкновении КамАЗа и ГАЗели в Михайловском районе погиб человек
10:37, 22 ноября 2018
На улице Горького сбили подростка
10:28, 22 ноября 2018
Рязанцу грозит пожизненный срок за «закладку» синтетики 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Кто остановит «дизельных бутлегеров»? Криминальный топливный бизнес набирает обороты в нескольких регионах

Кто остановит «дизельных бутлегеров»? Криминальный топливный бизнес набирает обороты в нескольких регионах 2

Доходят ли дела до суда и получают ли топливные воры реальное наказание?

Популярное
Комментируемое
Новое
10:30, 11 ноября 2018 34 819
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
17:01, 17 ноября 2018 24 114
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 240
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 22 579
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:31, 11 ноября 2018 20 941
«Ты приемная что ли?» На Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте 6
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум