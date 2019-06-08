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9:38, 8 июня 2019 1 071
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За месяц в «Рязани — Новогодней столице 2020» пройдут фестивали огня, глинтвейна, пряников и джаза

За месяц в «Рязани — Новогодней столице 2020» пройдут фестивали огня, глинтвейна, пряников и джаза

За месяц, с 7 декабря по 7 января, пройдут основные празднования «Рязань — Новогодняя столица 2020».

В городе планируется провести:

  • Всероссийский фестиваль огня и света;
  • Гастрономический фестиваль пряников и глинтвейна «ГлинТфест»;
  • Зимние дни Рязанского джаза;
  • Бал-маскарад с участием студий исторического танца городов России «Рождественская сказка»;
  • Всероссийский фестиваль зимних развлечений «Рязанский валенок», -Сказочный фестиваль «Парад Дедов Морозов»;
  • Новогодняя деревня «Резиденция Деда Мороза»;
  • Межрегиональный чемпионат по хоккею в валенках «Евпатий Коловрат», -Рождественский гастрономический фестиваль «ПирожОК — 2020».

Напомним, проект начался в марте, с Масленицы на площади Ленина. Как обещают в горадминистрации, мероприятия, запланированные в рамках Новогодней столицы, распределены по 4 сезонам. Планируется более 300 праздников и фестивалей. Большинство из них пройдет в декабре и в новогодние праздники. На мероприятия потратят более 300 миллионов.


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