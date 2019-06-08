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За месяц, с 7 декабря по 7 января, пройдут основные празднования «Рязань — Новогодняя столица 2020».
В городе планируется провести:
Напомним, проект начался в марте, с Масленицы на площади Ленина. Как обещают в горадминистрации, мероприятия, запланированные в рамках Новогодней столицы, распределены по 4 сезонам.
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