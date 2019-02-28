Визит-центры и благоустройство парков. Как Рязань сделают «Новогодней столицей»

В четверг, 28 февраля, и.о. мэра Сергей Карабасов рассказал, как Рязань сделают «Новогодней столицей» 2020 года. По его словам, масштабный проект рассчитан на весь календарный год и включает более 300 крупных мероприятий, которые распределят по четырем сезонам.
В частности, планируется создание двух визит-центров — на границе Московской и Рязанской областей и в центре города, на улице Новослободской.
В туристических центрах можно будет получить всю информацию о регионе, приобрести билеты в театры, кино, цирк, филармонию, сувениры, забронировать экскурсии в музеи города и области.
«Четыре районных локации будут расположены в ЦПКиО, парке имени Скобелева, парке Гагарина, Солотче. Здесь будет проведен широкий спектр работ по благоустройству и развитию инфраструктуры», — сказал глава администрации.
Так, в ЦПКиО собираются восстановить главную сцену вместимостью до четырех тысяч человек, а за счет инвестора — установить
В парке Скобелева запланированы устройство системы освещения, установка скульптур, реставрация памятника и объекта «Крепость».
В парке Гагарина реконструируют площадь перед дворцом культуры «Приокский», отремонтируют его фасад.
В Солотче намерены провести целый комплекс по благоустройству Лысой горы и пляжа на реке Старица. «Здесь появятся смотровая площадка, туристический модульный комплекс, муниципальный пункт проката оборудования, безопасные тюбинг-трассы, бесплатный подъемник, ярмарочные павильоны, зона активного отдыха, система видеонаблюдения», — рассказал Карабасов.
Напомним, на проект «Новогодней столицы России» в Рязани