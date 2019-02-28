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20:04, 28 февраля 2019 201
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На проект «Новогодней столицы России» в Рязани потратят 370 миллионов рублей 3

На проект «Новогодней столицы России» в Рязани потратят 370 миллионов рублей

На проект «Новогодней столицы России» в Рязани потратят 370 миллионов рублей. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил и.о. главы администрации Сергей Карабасов, сообщил сайт мэрии.

Карабасов подчеркнул, что проекты, которые планируются сделать, требуют вложения значительных финансовых средств.

«Основную нагрузку — 210 миллионов рублей берет на себя правительство Рязанской области и администрация. Предполагается, что остальную часть суммы — порядка 160 миллионов предоставят спонсоры», — говорится в сообщении.

Напомним, Рязань получила статус новогодней столицы России 2020 года. Проект начнется уже в марте, с Масленицы на площади Ленина.

Также сообщалось, что на украшение города потратят сто миллионов.


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