На проект «Новогодней столицы России» в Рязани потратят 370 миллионов рублей. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил и.о. главы администрации Сергей Карабасов, сообщил
Карабасов подчеркнул, что проекты, которые планируются сделать, требуют вложения значительных финансовых средств.
«Основную нагрузку — 210 миллионов рублей берет на себя правительство Рязанской области и администрация. Предполагается, что остальную часть суммы — порядка 160 миллионов предоставят спонсоры», — говорится в сообщении.
Напомним, Рязань
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