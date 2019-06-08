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10:27, 8 июня 2019 287
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Друзья и знакомые задержанного журналиста Голунова создали петицию в его защиту

Друзья и знакомые задержанного журналиста Голунова создали петицию в его защиту

Друзья и знакомые задержанного журналиста Голунова создали петицию в его защиту. На момент публикации новости ее подписали почти десять тысяч человек.

Петицию разместили на портале change.org и направили в адрес Генпрокуратуры России.

«Мы требуем освободить Ивана Голунова и выяснить все подробности его задержания», — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Джулай рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.

В полиции подтвердили, что восемь из девяти фотографий наркотиков сделаны не в квартире журналиста.

Позже у главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.


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