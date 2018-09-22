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В пятницу, 22 сентября, новый фонтан перед бывшим «Планетарием» запустили в пробном режиме. Видео опубликовали в группе «Подслушано в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».
Фонтан за 15 миллионов должен открыться уже в 2018 году.
Напомним, на площади также планируется аллея молодоженов, установка декоративных арок, мощение территории, упорядочение пешеходных связей, цветочное оформление и новые ландшафтные решения. Рядом со зданием бывшего кинотеатра «Москва» будет паркинг, на самой площади — уличная мебель и фонари.
ЗАГС в здании бывшего «Планетария» откроется летом 2019 года. На его реконструкцию потратят 70 миллионов рублей.
В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.