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15:36, 30 июня 2019 207
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Независимая экспертиза признала озеро «Дикая утка» природным

Независимая экспертиза признала озеро «Дикая утка» природным

Независимая экспертиза признала озеро «Дикая Утка» природным. Об этом сообщила группа «ВКонтакте» «Рязань Экология».

Экспертизу провели на деньги, собранные активистами.

«Исследуемый водный объект „Дикая утка“ — водоем естественного происхождения, является озером, относящимся к естественным водоемам», — написано в заключении.

Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту. Путин пообещал изучить ситуацию. Однако озеро за Северным обходом продолжили засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом.

На владельцев участка подал в суд природоохранный прокурор.

С заключением можно ознакомиться по ссылке.


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