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Независимая экспертиза признала озеро «Дикая Утка» природным. Об этом сообщила группа «ВКонтакте» «
Экспертизу провели на деньги, собранные активистами.
«Исследуемый водный объект „Дикая утка“ — водоем естественного происхождения, является озером, относящимся к естественным водоемам», — написано в заключении.
Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту.
На владельцев участка
С заключением можно ознакомиться по
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