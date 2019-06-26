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16:49, 26 июня 2019 439
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Рязанский чиновник пойдет под суд за выдачу разрешений на застройку «Есенинской Руси»

Рязанский чиновник пойдет под суд за выдачу разрешений на застройку «Есенинской Руси»

Рязанский чиновник пойдет под суд за выдачу разрешений на застройку «Есенинской Руси», передает ТАСС со ссылкой на региональное СУ СКР.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Рыбновского района Александра Колганова по части 1 статьи 286 УК РФ за выдачу незаконных разрешений на строительство в охраняемой зоне на родине Сергея Есенина в Константинове.

Напомним, в 2016 году президент потребовал ограничить использование лесов и установить градостроительный регламент в границах Константинова, чтобы сохранить «Есенинскую Русь». Путину отчитались об исполнении поручения.

Ранее градозащитники сообщили, что Рязанский областной суд отменил постановление регионального правительства о запрете на застройку «Есенинской Руси». Активисты уточнили, что речь идет о постановлении, которое утверждает границы зон охраны государственного музея-заповедника С.А. Есенина в виде координат поворотных точек (№ 41 от 26.02.2019). Прокуратура обжалует решение.


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