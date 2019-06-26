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Рязанский чиновник пойдет под суд за выдачу разрешений на застройку «Есенинской Руси», передает
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Рыбновского района Александра Колганова по части 1 статьи 286 УК РФ за выдачу незаконных разрешений на строительство в охраняемой зоне на родине Сергея Есенина в Константинове.
Напомним, в 2016 году президент
Ранее градозащитники сообщили, что Рязанский областной суд
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