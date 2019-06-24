Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил почти 1700 гектаров

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил 1 692 гектара. Его удалось локализовать на всей площади. Об этом в понедельник, 24 июня,
На территории Зубово-Полянского района Мордовии горит валежник, оставшийся от природных пожаров 2010 года.
В ближайших населенных пунктах круглосуточно дежурят оперативные службы. Республиканское ГУ МЧС развернуло штаб.
«В целях недопущения распространения площади возгорания проводятся мероприятия по тушению очага возгорания, а также устройство минерализованных полос, проводится окарауливание очага пожара», — пояснили в ведомстве.
Лес
Ранее сообщалось, что огонь в Мордовию
В рязанском ГУ МЧС уточнили, что деревню, рядом с которой загорелся лес, удалось
О
Напомним, еще один крупный лесной пожар сейчас есть на границах Рязанской области и Подмосковья. В среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах
Пожар распостранился на территорию Подмосковья. Его тушат при помощи
Официальной информации по этому пожару от рязанского минприроды также нет.
В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане
Фото группы «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Песочне загорелась квартира в многоэтажке. Видео
|
cледующая новость →Из-за грозы четыре населенных пункта в Рязанском районе остались без света
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.