Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил почти 1700 гектаров

Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил 1 692 гектара. Его удалось локализовать на всей площади. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

На территории Зубово-Полянского района Мордовии горит валежник, оставшийся от природных пожаров 2010 года.

В ближайших населенных пунктах круглосуточно дежурят оперативные службы. Республиканское ГУ МЧС развернуло штаб.

«В целях недопущения распространения площади возгорания проводятся мероприятия по тушению очага возгорания, а также устройство минерализованных полос, проводится окарауливание очага пожара», — пояснили в ведомстве.

Лес помогает тушить пожарный поезд из Сасова.

Ранее сообщалось, что огонь в Мордовию перешел из Рязанской области. Рязанское минприроды официальных комментариев по этому поводу не давало.

В рязанском ГУ МЧС уточнили, что деревню, рядом с которой загорелся лес, удалось отстоять.

О возгорании в трех километрах от деревни Свеженькая пожарным сообщили в пятницу, 21 июня. В воскресенье, 23 июня, « Известия Мордовии » писали, что площадь лесного пожара превышает 200 гектаров.

Напомним, еще один крупный лесной пожар сейчас есть на границах Рязанской области и Подмосковья. В среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

Пожар распостранился на территорию Подмосковья. Его тушат при помощи парашютистов-десантников . В субботу, 22 июня, пожар локализовали .

Официальной информации по этому пожару от рязанского минприроды также нет.

В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане начали сравнивать ситуацию с той, что была в областном центре во время пожаров 2010 года.