Горящий на границе Рязанской области и Мордовии лес помогает тушить пожарный поезд из Сасова. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил почти 1700 гектаров. Его удалось локализовать на всей площади.

Как уточнили в мордовском ГУ МЧС, горит валежник, оставшийся от природных пожаров 2010 года. В ближайших населенных пунктах круглосуточно дежурят оперативные службы.

Ранее сообщалось, что огонь в Мордовию перешел из Рязанской области. Рязанское минприроды официальных комментариев по этому поводу не давало.

В рязанском ГУ МЧС уточнили, что деревню, рядом с которой загорелся лес, удалось отстоять.

О возгорании в трех километрах от деревни Свеженькая пожарным сообщили в пятницу, 21 июня. В воскресенье, 23 июня, « Известия Мордовии » писали, что площадь лесного пожара превышает 200 гектаров.

Напомним, еще один крупный лесной пожар сейчас есть на границах Рязанской области и Подмосковья. В среду, 19 июня, во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации. В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

Пожар распостранился на территорию Подмосковья. Его тушат при помощи парашютистов-десантников . В субботу, 22 июня, пожар локализовали .

Официальной информации по этому пожару от рязанского минприроды также нет.

В воскресенье, 23 июня, смог от пожаров добрался до Рязани. Горожане начали сравнивать ситуацию с той, что была в областном центре во время пожаров 2010 года.