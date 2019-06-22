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Фото: Pixabay.com
Пожар на военном полигоне в Рязанской области локализовали. Об этом в субботу, 22 июня, со ссылкой на пресс-службу МЧС передает
С огнем борются 217 человек при помощи 28 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и два самолета Ил-76. Вокруг загоревшейся травы сделали минерализованную защитную полосу протяженностью три с половиной километра и шириной три с половиной метра. Авиация сбросила 50 тонн воды.
Напомним, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах
Из-за угрозы распространения пожара местные жители
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 8,67 квадратных километров. Лес
В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.
Пострадавших нет.
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