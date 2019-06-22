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16:05, 22 июня 2019 1 859
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Пожар на военном полигоне в Рязанской области локализовали

Пожар на военном полигоне в Рязанской области локализовали

Фото: Pixabay.com

Пожар на военном полигоне в Рязанской области локализовали. Об этом в субботу, 22 июня, со ссылкой на пресс-службу МЧС передает ТАСС.

С огнем борются 217 человек при помощи 28 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и два самолета Ил-76. Вокруг загоревшейся травы сделали минерализованную защитную полосу протяженностью три с половиной километра и шириной три с половиной метра. Авиация сбросила 50 тонн воды.

Напомним, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в Сельцах загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья.

Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 8,67 квадратных километров. Лес горит, в том числе и на территории Московской области.

В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

Пострадавших нет.


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