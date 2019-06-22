В минздраве рассказали о состоянии подростков, сбитых полицейским в Рязанской области

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В региональном минздраве рассказали о состоянии подростков, сбитых полицейским в Рязанской области.
«Оба пострадавших находятся в ОДКБ в отделении травматологии. Водитель отделался ушибами и ссадинами. Пассажира прооперировали. У него перелом голени. Жизни обоих ничего не угрожает», — сказали в министерстве.
Также в минздраве пояснили, что вызов поступил в 17:35, а уже через шесть минут бригада скорой прибыла на место ДТП.
Напомним, ДТП
В субботу, 22 июня, официальную информацию по аварии журналисту RZN.info
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