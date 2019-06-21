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20:16, 21 июня 2019 433
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В Рязанской области водитель легковушки сбил мотоциклиста

В Рязанской области водитель легковушки сбил мотоциклиста

В Рязанской области водитель легковушки сбил мотоциклиста. Об этом написали подписчики группы «ВКонтакте» «Подслушано у Водителей Рязани».

Как рассказали пользователи соцсети, ДТП произошло вечером 20 июня. На кадрах видно, что на месте происшествия находились пять машин ГИБДД.

«Водитель на Hyundai Solaris сбил двух мальчишек на скутере. Оба живы, но один очень сильно пострадал — скорая долго ехала. Сбил сотрудник полиции, был на личном авто, но одет по форме», — написал очевидец.


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