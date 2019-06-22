В МВД рассказали подробности аварии с участием сотрудника полиции в Рязанской области

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Стали известны подробности аварии с участием сотрудника полиции. О них журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе УМВД.
Ранее появилась информация, что полицейский сбил двух подростков на скутере в Рязанской области.
«По предварительным данным, вина сотрудника полиции в ДТП не усматривается. Водитель мопеда Waottion выезжал со второстепенной трассы на главную, не уступив дорогу автомобилю Hyundai Sоlaris под управлением сотрудника полиции. На место ДТП выезжали сотрудники СУ СК России по Рязанской области. По факту ДТП продолжается проверка», — отметили в УМВД.
Напомним, ДТП
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