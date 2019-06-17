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13:42, 17 июня 2019 979
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В полиции подтвердили, что аварию на Северной окружной устроил пьяный водитель. Фото

В полиции подтвердили, что аварию на Северной окружной устроил пьяный водитель. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

В полиции подтвердили, что аварию на Северной окружной устроил пьяный водитель. Алкотест показал 0,34 промилле на литр воздуха, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло вечером 16 июня на улице Бирюзова. 38-летний рязанец на Lada Granta врезался в тросовое ограждение и столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 29-летнего жителя области, который ехал во «встречке».

В результате травмы получили водитель Lada и трое его пассажиров в возрасте 43, 20 и 9 лет. Все они обращались в больницу.

В отношении рязанца, севшего за руль пьяным, составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП.


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