В полиции подтвердили, что аварию на Северной окружной устроил пьяный водитель. Фото

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Фото: УМВД по Рязанской области
В полиции подтвердили, что аварию на Северной окружной устроил
ДТП произошло вечером 16 июня на улице Бирюзова. 38-летний рязанец на Lada Granta
В результате
В отношении рязанца, севшего за руль пьяным, составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».