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Очевидцы рассказали подробности
По словам рязанца, водитель Lada Granta, устроивший ДТП, был пьян. Он двигался из Канищева, врезался в ограждение и «перескочил» на встречную полосу, где ударился с ВАЗ-2114.
Пользователи отметили, что пассажир Lada Granta «при ударе вылетел из машины». Его с переломами увезли на реанимации.
Официальной информации о происшествии нет. Обстоятельства выясняются.
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