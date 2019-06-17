Полиция рассказала о количестве пострадавших в ДТП на Северной окружной

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Стало известно сколько человек пострадали в ДТП с участием Lada Granta и ВАЗ-2114 на Северной окружной. Об этом журналисту RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
«ДТП произошло 16 июня примерно в 17:50. В результате столкновения Lada Granta и ВАЗ-2114 пострадали четыре человека, находившиеся в салоне Granta. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются», — рассказали в пресс-службе управления.
Напомним, вечером 16 июня на Северной окружной образовалась серьезная пробка из-за ДТП. Фото аварии
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