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Карабасова арестовали на два месяца. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщили в Басманном суде.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил бывшего и.о. мэра Рязани в СИЗО на два месяца до 13 августа.
Напомним, Карабасов свою
Фото ГТРК «
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