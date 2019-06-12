На время концерта «Иванушек International» в Рязани перекроют дорогу около бывшего «Планетария»

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С 20:00 до 23:00 в Рязани перекроют дорогу вдоль дома №47 от Московского шоссе до Коломенской улицы и по дублеру Московского шоссе до дома №47.
Напомним, в День России для рязанцев
Рязанцы также увидят лазерное шоу и фейерверк.
Подробнее о программе праздника читайте
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В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.