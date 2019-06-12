Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:50, 12 июня 2019 733
 0    0

На время концерта «Иванушек International» в Рязани перекроют дорогу около бывшего «Планетария»

На время концерта «Иванушек International» в Рязани перекроют дорогу около бывшего «Планетария»

С 20:00 до 23:00 в Рязани перекроют дорогу вдоль дома №47 от Московского шоссе до Коломенской улицы и по дублеру Московского шоссе до дома №47.

Напомним, в День России для рязанцев споют «Иванушки International». Концерт устроят на Бульваре Победы (перед зданием бывшего «Планетария»). Шоу-программа «#ялюблюРязань» начнется в 20:00 и продлится два часа. Там же откроют светомузыкальный фонтан. Он обошелся в 15 миллионов. Подобные фонтаны есть только в семи городах страны.

Рязанцы также увидят лазерное шоу и фейерверк.

Подробнее о программе праздника читайте здесь.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 19 942
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 19 664
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
10:47, 2 июня 2019 12 259
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
8:51, 2 июня 2019 11 252
В рязанской мэрии объяснили появление «асфальтовой заплатки» у ТЦ «Великан»
15:24, 30 мая 2019 11 135
Военная прокуратура проверит видео и.о. мэра Липецка в вертолете 1
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум