Петицию в поддержку Ивана Голунова подписали больше 150 тысяч человек

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Петицию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на сайте Change.org
В петиции перечислены
Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве
По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
Друзья и знакомые задержанного
Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.
Суд
Одиночные пикеты в поддержку журналиста
В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и
Экспертиза
Ситуацию также прокомментировали
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.