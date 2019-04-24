Рязанский суд рассмотрит вопрос о досрочном освобождении организатора убийства Анны Политковской в мае

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В среду, 24 апреля, Московский районный суд в Рязани рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова, который отбывает наказание за организацию убийства журналистки и правозащитницы Анны Политковской.
Дмитрий не присутствовал сам в зале суда — он выступил по видеосвязи из скопинской колонии, где отбывает наказание. На заседании присутствовали мать и жена Павлюченкова.
Причиной для такого прошения стало тяжелое состояние здоровье осужденного. Как сообщила сторона защиты, за день до заседания у него были два приступа эпилепсии, один из них с остановкой дыхания. Рядом с ним постоянно присутствует врач.
По словам адвоката Анатолия Ворошилова, осужденный отбыл две трети своего срока, не имеет взысканий и в данный момент находится под постоянным медицинским наблюдением в больнице.
В случае освобождения Дмитрий Павлюченков намерен лечь в институт мозга.
Вынесение вердикта суда вновь отложили. Следующее заседание 8 мая. В суде не нашли данные, о том, что осужденный находится под государственной защитой, так как проходит свидетелем по другому уголовному делу.
«Безусловно, вызывает вопросы заявление прокурора и представителя колонии об их неосведомленности о наличии статуса „госзащиты“ у Павлюченкова», — сказал адвокат.
Напомним, в 2012 году Мосгорсуд
Медики
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