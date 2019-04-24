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13:50, 24 апреля 2019 683
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Рязанский суд рассмотрит вопрос о досрочном освобождении организатора убийства Анны Политковской в мае

Рязанский суд рассмотрит вопрос о досрочном освобождении организатора убийства Анны Политковской в мае

В среду, 24 апреля, Московский районный суд в Рязани рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Дмитрия Павлюченкова, который отбывает наказание за организацию убийства журналистки и правозащитницы Анны Политковской.

Дмитрий не присутствовал сам в зале суда — он выступил по видеосвязи из скопинской колонии, где отбывает наказание. На заседании присутствовали мать и жена Павлюченкова.

Причиной для такого прошения стало тяжелое состояние здоровье осужденного. Как сообщила сторона защиты, за день до заседания у него были два приступа эпилепсии, один из них с остановкой дыхания. Рядом с ним постоянно присутствует врач.

По словам адвоката Анатолия Ворошилова, осужденный отбыл две трети своего срока, не имеет взысканий и в данный момент находится под постоянным медицинским наблюдением в больнице.

В случае освобождения Дмитрий Павлюченков намерен лечь в институт мозга.

Вынесение вердикта суда вновь отложили. Следующее заседание 8 мая. В суде не нашли данные, о том, что осужденный находится под государственной защитой, так как проходит свидетелем по другому уголовному делу.

«Безусловно, вызывает вопросы заявление прокурора и представителя колонии об их неосведомленности о наличии статуса „госзащиты“ у Павлюченкова», — сказал адвокат.

Напомним, в 2012 году Мосгорсуд приговорил Дмитрия Павлюченкова к 11 годам заключения — его этапировали в рязанскую колонию строгого режима в ноябре 2014 года. Он обвинялся в убийстве в составе группы и незаконном хранении оружия и признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. На основании показаний Павлюченкова пять фигурантов дела получили длительные сроки заключения.

Медики диагностировали у Павлюченкова серьезные заболевания, но ни одно из них не препятствует содержанию осужденного в местах лишения свободы.


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